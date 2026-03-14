Le Groenland Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Le Groenland Ciné-conférence

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Ciné-conférence du label Altaïr conférences, sur Du cirque avec les Inuits en présence du réalisateur pour présenter le film, Mardi 24 mars 2026, à 14h30 à Beauséjour à Châtelaillon-Plage.

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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

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English :

Ciné-conférence by Altaïr conférences, on Du cirque avec les Inuits with the director to present the film, Tuesday March 24, 2026, at 2.30pm at Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

L’événement Le Groenland Ciné-conférence Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage