Le Groenland Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Le Groenland Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage mardi 24 mars 2026.
Le Groenland Ciné-conférence
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Ciné-conférence du label Altaïr conférences, sur Du cirque avec les Inuits en présence du réalisateur pour présenter le film, Mardi 24 mars 2026, à 14h30 à Beauséjour à Châtelaillon-Plage.
.
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné-conférence by Altaïr conférences, on Du cirque avec les Inuits with the director to present the film, Tuesday March 24, 2026, at 2.30pm at Beauséjour in Châtelaillon-Plage.
L’événement Le Groenland Ciné-conférence Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage