Le groove en gravure ! – Atelier 6-12 ans Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 10:00 – 17:00

Gratuit : non 40 € 40 € Sur inscription à c.godefroy@fracpdl.com ou au 02 28 01 57 62 Atelier limité à 12 enfants Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Atelier enfants de 6 à 12 ans À chaque vacances, le Frac propose une journée créative pour les enfants, sur le site de Carquefou. L’occasion de découvrir l’art contemporain et le processus de création, de rencontrer et de pratiquer avec des artistes (pas Léonard de Vinci, mais d’autres encore vivants, doués et gentils !) et de cultiver sa curiosité (une si belle qualité !). Des ronds, des lignes, des formes, des mouvements… Oui ! On peut écrire de la musique sans apprendre le solfège !La partition musicale est un dessin, semblable à une écriture pour les uns, ou à un code abstrait indéchiffrable pour les autres. Avec l’artiste, invente ta propre composition musicale et visuelle, et découvre la technique de la gravure pour enregistrer sur papier le tube de l’année. Mardi 14 avril 2026 – Atelier toute la journée : de 10h à 13h et de 14h à 17hPour la pause déjeuner, les enfants peuvent rester sur place, avec un pique-nique (non fourni par le Frac).Le goûter est offert. Une médiatrice du Frac est présente toute la journée, elle accompagne, prend des photos, fait le lien entre l’artiste et les participants, et encadre les moments de pause / déjeuner / goûter.

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

02 28 01 50 00 http://www.fracdespaysdelaloire.com contact@fracdespaysdelaloire.com https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/le-groove-en-gravure/



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