LE GROS QUI FUME – THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris

LE GROS QUI FUME Début : 2025-12-02 à 21:00. Tarif : – euros.

LE GROS QUI FUME COMME UNE CHEMINÉE EN HIVERAprès les triomphes de LA PEUR, EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? et JE NE COURS PAS JE VOLE, découvrez le nouveau spectacle d’Élodie Menant LE GROS QUI FUME…comme une cheminée en hiverInspirée d’une histoire vraie, cette aventure humaine est un souffle de vie !Juan est auteur, papa, animateur radio et fan de foot.Ce soir, l’Argentine joue contre le Paraguay. Juan fait un pari stupide et le perd. Le voilà parti pour l’Argentine où il va défier le hasard, succomber à l’amour, découvrir l’hôpital, rencontrer le patron d’Airbnb, contourner les embouteillages, bouleverser Agustin et Clara et tenter de retrouver sa fille.Allumez la radio et dites-nous si vous croyez au hasard ?Écrit par Élodie Menant & Gaston RéAvec : Pierre Bénézit, Lauriane Escaffre, Marc Pistolesi, Floriane VincentAssistante mise en scène Hélène DegyLumières Cyril ManettaMusiques Mehdi BourayouCostumes Bérengère RolandScénographie Juliette Azzopardi et Jean-Benoît ThibaudNOTE D’INTENTION D’ÉLODIE MENANT :Certains mots sont indissociables de cette histoire : radio, voyage, magie.J’ai donc imaginé un dispositif scénique qui accompagne ces 3 mots.La Radio : La Radio est le fil conducteur de cette histoire. Nous commençons dans un studio d’enregistrement et nous finissons dans ce même lieu. Les protagonistes révèlent aux auditeurs qu’ils vont leur raconter une histoire vraie, et telle la petite boîte à musique qu’on ouvre et qui nous transporte dans un univers musical avant de se refermer, nous utilisons le décor qui représente le studio d’enregistrement pour créer de nouveaux espaces et transporter le spectateur dans un autre univers, dans un autre pays, avant de revenir au décor initial, celui du studio et clôturer le spectacle.La magie : La magie des panneaux à roulettes est qu’ils créent très rapidement un espace en trois dimensions qui suggère un lieu sans entrer dans un réalisme total, et qui surprennent par leurs utilisations multiples. Le tout soutenu par des éclairages spécifiques. J’avais le souhait de lumières d’appoint pour créer de la poésie, de suspensions, d’espaces isolés, d’un « zigzag » suspendu à divers endroits du décor qui représente, soit le logo de la station de radio, soit l’électrocardiogramme de Juan. La fumée au sol au moment de l’envol d’Agustín, le lâcher de ballons pendant lequel certains restent de manière mystérieuse en suspension, accompagneront la magie de cette histoire.Le voyage : Enfin, ce voyage qui nous entraîne de l’Espagne à l’Uruguay puis à l’Argentine, de l’appartement, à la voiture, à l’hôpital … est suggéré par des lumières aux teintes variées, par des façades de décor aux couleurs diverses, par les musiques sud-américaines, le chant des supporters de foot argentin ; quelques paroles en argentin. etc. J’espère que les spectateurs ressortiront inspirés par cette histoire, emplis d’ondes positives, joyeuses, revigorés à l’espoir et connectés à la magie que la vie nous offre par instant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75