Le Grossmatt, un havre de nature Haguenau

Le Grossmatt, un havre de nature Haguenau dimanche 7 septembre 2025.

Le Grossmatt, un havre de nature

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 11:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le Grossmatt est un Espace Naturel Sensible (ENS) de 85ha acquis par la Collectivité européenne d’Alsace en 2013. Il mêle prairies, forêts, roselières et autres zones humides et offre une luxuriante biodiversité. Venez le découvrir lors d’une balade guidée et commentée.

Le Grossmatt est un Espace Naturel Sensible (ENS) de 85ha acquis par la Collectivité européenne d’Alsace en 2013. Il mêle prairies, forêts, roselières et autres zones humides et offre une luxuriante biodiversité. Venez le découvrir lors d’une balade guidée et commentée.

À prévoir chaussures imperméables voire bottes, une paire de jumelles

Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

English :

Grossmatt is an 85-hectare Espace Naturel Sensible (ENS) acquired by the Collectivité européenne d?Alsace in 2013. It combines meadows, forests, reedbeds and other wetlands, offering lush biodiversity. Come and discover it on a guided walk with commentary.

German :

Die Grossmatt ist ein 85 ha großer sensibler Naturraum (ENS), der 2013 von der Collectivité Européenne d’Alsace erworben wurde. Er ist eine Mischung aus Wiesen, Wäldern, Schilfgürteln und anderen Feuchtgebieten und bietet eine üppige Biodiversität. Entdecken Sie ihn auf einem geführten und kommentierten Spaziergang.

Italiano :

Grossmatt è un’area naturale sensibile (ENS) di 85 ettari acquisita dalla Collectivité européenne d’Alsace nel 2013. Combina prati, foreste, canneti e altre zone umide, offrendo una rigogliosa biodiversità. Venite a scoprirla con una passeggiata guidata e commentata.

Espanol :

Grossmatt es un Espacio Natural Sensible (ENS) de 85 hectáreas adquirido por la Colectividad Europea de Alsacia en 2013. Combina prados, bosques, cañaverales y otros humedales, ofreciendo una exuberante biodiversidad. Venga a descubrirlo en un paseo guiado y comentado.

L’événement Le Grossmatt, un havre de nature Haguenau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau