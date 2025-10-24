Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec
Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Vendredi 24 octobre à La Croisée !
Le groupe COX tiendra la scène toute la soirée
Au menu un set 100% reprises rock, de l’énergie, de la bonne humeur et tout ce qu’il faut pour passer une soirée conviviale entre amis
Bar ouvert Tapas & Cocktails sur place
La Croisée, 1 rue de la mairie, Lopérec
Vendredi 24 octobre 20h30
️ Participation solidaire .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
L’événement Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-10-17 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ