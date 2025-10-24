Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec vendredi 24 octobre 2025.

Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Vendredi 24 octobre à La Croisée !

Le groupe COX tiendra la scène toute la soirée

Au menu un set 100% reprises rock, de l’énergie, de la bonne humeur et tout ce qu’il faut pour passer une soirée conviviale entre amis

Bar ouvert Tapas & Cocktails sur place

La Croisée, 1 rue de la mairie, Lopérec

Vendredi 24 octobre 20h30

️ Participation solidaire .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Groupe Cox en Concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-10-17 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ