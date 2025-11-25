Le Groupe Folklorique de La Réunion et la Compagnie Aster / Dan’ mon soubik néna « Les Jokarys, souvenirs lontan » TÉAT Champ Fleuri Saint-Denis

Le Groupe Folklorique de La Réunion et la Compagnie Aster / Dan’ mon soubik néna « Les Jokarys, souvenirs lontan » 25 et 26 novembre TÉAT Champ Fleuri La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T16:00:00 – 2025-11-25T17:30:00

Fin : 2025-11-26T16:00:00 – 2025-11-26T17:30:00

Pour ce 15ème rendez-vous, nous vous invitons à une balade à travers l’histoire des Jokarys des années 60/70.

Pierre Ladauge et les Chantatonix, de l’école Chant&vous, nous entraînent dans une grande promenade joyeuse à travers le répertoire d’un groupe Yé-yé, chantre de Ségas et romances créoles.

Retrouvez avec bonheur la polyphonie légère et spontanée qui a fait l’originalité et le succès populaire des « Jokarys ».

TÉAT Champ Fleuri 2 rue du théâtre 97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion 0262419325 http://www.teat.re https://www.facebook.com/teatreunion.re Inauguré en 1984, le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis, est le plus grand théâtre couvert de La Réunion. Il est composé d'une grande salle d'une capacité de 870 places et d'une deuxième salle, le Karo Kann, d'une capacité de 100 places.

Le TÉAT Champ Fleuri est un établissement artistique du Département de La Réunion Parking

