Le groupe scolaire Voltaire Ecole primaire Voltaire Angers

Gratuit. Inscription obligatoire auprès de Destination Angers 02.41.23.50.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T17:30:00 – 2025-10-17T18:30:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T11:00:00

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 2025 sur la thématique « Architectures au quotidien », venez découvrir le groupe scolaire Voltaire, à Monplaisir.

Parcourez les nouveau espaces que les élèves arpentent depuis la rentrée en présence du cabinet d’architecture JOHANNE-SAN qui a imaginé et suivi les transformations des écoles maternelle et primaire.

Ecole primaire Voltaire angers 4 rue du Morvan Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://boutique.destination-angers.com/visites/visites-guidees/le-groupe-scolaire-voltaire

©Johanne San