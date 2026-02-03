Le Groupe Tiers Monde de la Vallée fête ses 40 ans à Beaufort-en-Vallée Salle des Plantagenets Beaufort-en-Anjou

Le Groupe Tiers Monde de la Vallée fête ses 40 ans à Beaufort-en-Vallée

Salle des Plantagenets Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Groupe Tiers Monde de la Vallée fête ses 40 ans à Beaufort-en-Vallée

L’association Groupe Tiers Monde de la Vallée fête son 40eme anniversaire.

Elle organise chaque année différentes activités dans la vallée de l’Authion, afin d’aider et de soutenir 3 associations Les amis de Gossi au Mali, Les enfants du Désert à Atar en Mauritanie, Solidarité Haïti de Baugé

Stand pour chaque association aidée,

Diner et animation Malienne.

Cette manifestation sera un moment d’échange et de convivialité afin de rassembler nos forces et mieux nous faire connaître. .

Salle des Plantagenets Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 91 51 67 gtmvallee.beaufort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Groupe Tiers Monde de la Vallée celebrates its 40th anniversary in Beaufort-en-Vallée

L’événement Le Groupe Tiers Monde de la Vallée fête ses 40 ans à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de l’Anjou Vert