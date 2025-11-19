LE GRRÔLE DE NOËL – GAITE RIVE GAUCHE Paris

LE GRRÔLE DE NOËL Début : 2025-12-10 à 16:30. Tarif : – euros.

LE GRRÔLE DE NOËLSi vous n’avez pas été sage, il le saura !Après Sherlock Holmes, l’aventure musicale, Chat Botté, le musical, et Pocahontas, leur dernière création, les Frères Safa présentent LE GRRÔLE DE NOËLAdaptation & mise en scène : Les Frères SafaLivret, musiques et paroles : Julien & Samuel SafaChorégraphies : Johan Nus / Costumes : Marie-Caroline Behue / Lumières : Guillaume Janon / Décors : Mélusine Mayance / Décors vidéos : Harold Simon / Maquillage : Nicolas Cueff assisté de Solène RodierDurée : 1h10 sans entracte

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75