Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 17h.

Du 31/01 au 01/03/2026 le lundi de 11h à 18h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-01

2026-01-30 2026-01-31

Dans le cadre de Le Voyage en Ukraine

Une proposition de UUS Studio et SCIC Friche la Belle de Mai

Pour un designer graphique, le dessin d’un caractère dépasse l’esthétique c’est un acte de mémoire.



Cette exposition donne à voir la vitalité actuelle de la scène culturelle ukrainienne à travers des lieux et des artistes qui continuent de créer malgré l’invasion. Elle interroge la place primordiale et vitale de l’art sous la pression de la guerre, alors même que l’agresseur cherche à rendre à nouveau invisible l’identité d’un pays résolument tourné vers l’Europe, dans son espace de création, de pensée et de valeurs.



En Ukraine, le tracé du Ґ (la lettre gué) incarne la résistance à l’effacement imposé par l’impérialisme russe et soviétique.



Sa barre horizontale prolongée d’un crochet ascendant le distingue du Г et affirme une exception graphique et phonétique le son [g] ferme face au [h] aspiré. Ce détail devient une frontière symbolique, marquant une structure linguistique autonome et un passage vers l’Europe. Banni en 1933, le Ґ fut supprimé pour niveler l’identité ukrainienne. Son retour en 1990 marque une reconstruction dessiner à nouveau le Ґ, c’est réparer une mutilation historique. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 04

