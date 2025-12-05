Le Guépard Cameo Saint Sébastien Nancy

Le Guépard Vendredi 5 décembre, 20h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:00:00 – 2025-12-05T23:05:00

Fin : 2025-12-05T20:00:00 – 2025-12-05T23:05:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=WQ8D6 »}]

Ciné-club – En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa résidence de Donnafuga… Cameo Saint Sébastien Le Guépard