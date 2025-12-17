LE GUEULETON DES CONQUÊTES

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Dans un domaine viticole familiale, vivez une expérience en immersion le temps d’un déjeuner.

Dans un domaine viticole familiale, vivez une expérience en immersion le temps d’un déjeuner.

Au programme présentation du Domaine, son histoire et sa philosophie, visite commentée d’une vigne menée en vitiforesterie suivie de la visite de la cave et explications sur les méthodes de vinifications.

Le temps du déjeuner, installez-vous confortablement dans notre joli caveau pour déguster les vins du Domaine accompagnés de jolies planches repas à partager. Planches composées de fromages, charcuteries et tartinade de légume. Une touche sucré et un café viendront clore ce moment. .

220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an immersive lunch experience at a family-run winery.

L’événement LE GUEULETON DES CONQUÊTES Aniane a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS