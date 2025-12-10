LE GUEULETON DES CONQUÊTES Aniane

LE GUEULETON DES CONQUÊTES

Domaine les conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-01

Nous privatisons notre espace de dégustation le temps du déjeuner afin de vous faire découvrir notre Domaine, au programme présentation du Domaine, visite de Cave et d’une parcelle de vigne, dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de planches repas. Une touche gourmande vous sera proposée en fin de repas !

30 € par personne (à partir de quatre personnes). .

Domaine les conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

English :

We offer a private tasting room for lunch, so that you can discover our estate.

