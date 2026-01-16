LE GUEULETON DES CONQUÊTES

220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Le temps du déjeuner, profitez d’un moment privilégier avec la vigneronne pour découvrir l’histoire du Domaine et les méthodes d’élaboration de ses cuvées emblématiques. Au programme présentation du Domaine, visite guidée de la Cave et d’une parcelle de vigne, dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de planches repas. Une touche gourmande et un café vous seront proposés en fin de repas.

Le temps du déjeuner, profitez d’un moment privilégier avec la vigneronne pour découvrir l’histoire du Domaine et les méthodes d’élaboration de ses cuvées emblématiques. Au programme présentation du Domaine, visite guidée de la Cave et d’une parcelle de vigne, dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de planches repas. Une touche gourmande et un café vous seront proposés en fin de repas !

Prestation sur réservation, à partir de 4 personnes. .

220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using the same format as the Casse-croûte vigneron , we make our tasting room private for the duration of your lunch, allowing you to discover our estate. The program includes a presentation of the estate, a tour of the cellar and a vineyard plot, and a tasting of all our cuvées, accompanied by a meal board. A gourmet touch will be offered at the end of the meal!

L’événement LE GUEULETON DES CONQUÊTES Aniane a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT