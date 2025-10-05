Le guitariste Philippe Cornier interprète les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole Place Roger Ducos Dax

Le guitariste Philippe Cornier interprète les chefs d’oeuvre de la guitare espagnole Place Roger Ducos Dax dimanche 5 octobre 2025.

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Ambassadeur et. magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour!!

interprète sensible et fougueux, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps!

<>

Son programme est d’une variété passionnante ,alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Philippe s’est produit dans les Cathédrales de Canterbury, Prague, d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques….

il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

