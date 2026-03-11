Le hack éthique au service du bien commun Le Palace Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Hacker, ce n’est pas seulement coder. C’est regarder le quotidien de travers, questionner ce qui semble évident et transformer des objets ordinaires en terrains de jeu. Pendant cette soirée, vous sortirez du cadre et nourrirez votre créativité. Pour l’occasion sera accueilli Gaël Musquet, hacker éthique et figure emblématique de la culture hack en France. À travers son parcours et ses engagements, il partagera une vision du hack comme un acte de liberté, d’expérimentation et d’impact. Au programme :- Brainstorm live pour explorer le plus de tools possibles à hacker, avec Simon Timssale, designer augmenté,- L’art du détournement, avec Gaël Musquet, hackeur éthique,- Apéro Networking. Aucun prérequis technique nécessaire, juste ta curiosité et ton envie de partager. Une soirée pour provoquer des déclics, désapprendre les bons réflexes et préparer le terrain avant le hackathon Shift. Public : Makers, bidouilleurs, curieux, électroniciens, informaticiens Organisé par l’association Naomakers

Le Palace Nantes 44000

https://www.eventbrite.com/e/billets-before-shift-lart-du-detournement-avec-gael-musquet-1982883289296



