Le Hameau Enchanté Hameau Duboeuf Romanèche-Thorins

Hameau Duboeuf 796 Route de la Gare Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 21 EUR
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2025-11-08
Destination Noël
Le Hameau Dubœuf rebaptisé le Hameau Enchanté s’illumine à l’approche des festivités de Noël !
A partir du 8 novembre, venez vivre la magie de Noël dans notre Oenoparc à Romanèche-Thorins! Rencontrez des automates chantants vous contant de belles histoires dans les décors féeriques.
Nouveauté 2025, une forêt enchantée est apparue au cœur des collections du Hameau Duboeuf.
Du mercredi au dimanche, de 9h30 à 18h, entrée libre et gratuite dans la Salle des Pas Perdus, avec 400 m² de décor féerique et animé.
Nouveauté l’accès à la Forêt enchantée et à l’Ours Théodore inclus dans le billet d’entrée.
La Cave & boutique Georges Duboeuf, accès libre tous les jours de 8h à 18h. Fermé le 25 décembre. .
Hameau Duboeuf 796 Route de la Gare Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté message@hameauduboeuf.com
L’événement Le Hameau Enchanté Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2025-10-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)