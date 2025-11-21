Le Hameau Gourmand de Saint-Nicolas Nancy

Le Hameau Gourmand de Saint-Nicolas

Place Vaudémont Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-11-21 12:00:00

fin : 2026-01-04 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-23 2025-12-26

Trois villages, quatre hameaux et mille et une découvertes…

Swinguez, flânez, rêvez ! Au cœur des villages illuminés, en haut de la grande roue, au pied du sapin ou devant le nouveau mapping vidéo place Stanislas c’est parti pour six semaines de magie dans la ville !

Gastronomes de tous bords, ceci est votre place to be ! Huit chalets portés par l’association Le grenier de Callot exclusivement réservés aux plaisirs de la table et autres délices gourmands ; sur place ou à emporter, en mode snacking ou en version festin, avec en prime des animations les weekends autour des produits locaux. Bon app’ !Tout public

Place Vaudémont Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 34 34

English :

Three villages, four hamlets and a thousand and one discoveries…

Swing, stroll, dream! In the heart of the illuminated villages, at the top of the Ferris wheel, at the foot of the Christmas tree or in front of the new video mapping in Place Stanislas: let’s get ready for six weeks of magic in the city!

Gastronomes of all stripes, this is your place to be! Eight chalets, run by the association Le grenier de Callot , will be exclusively reserved for the pleasures of the table and other gourmet delights; to eat in or take away, in snack mode or as a feast, with the added bonus of weekend events focusing on local produce. Bon app?!

German :

Drei Dörfer, vier Weiler und tausendundeine Entdeckung…

Schwingen, flanieren, träumen! Im Herzen der beleuchteten Dörfer, auf dem Riesenrad, am Fuße des Tannenbaums oder vor dem neuen Videomapping auf dem Place Stanislas: Auf geht’s zu sechs Wochen Magie in der Stadt!

Gastronomen aller Art, dies ist Ihr Place to be! Acht Hütten, die von der Vereinigung Le grenier de Callot getragen werden, sind ausschließlich den Tafelfreuden und anderen Gaumenfreuden vorbehalten; vor Ort oder zum Mitnehmen, als Snack oder als Festmahl, mit Wochenendveranstaltungen rund um lokale Produkte als Bonus. Bon app?

Italiano :

Tre villaggi, quattro frazioni e mille scoperte…

Dondolate, passeggiate e sognate! Nel cuore dei villaggi illuminati, in cima alla ruota panoramica, ai piedi dell’albero di Natale o davanti al nuovo video mapping di Place Stanislas: è tempo di sei settimane di magia in città!

Per i buongustai di ogni tipo, questo è il posto giusto! Otto chalet gestiti dall’associazione Le grenier de Callot sono riservati esclusivamente ai piaceri della tavola e ad altre delizie gastronomiche; da mangiare o da portare via, in modalità snack o come banchetto, con l’aggiunta di eventi del fine settimana incentrati sui prodotti locali. Bon app?

Espanol :

Tres pueblos, cuatro aldeas y mil y un descubrimientos…

Columpiarse, pasear y soñar En el corazón de los pueblos iluminados, en lo alto de la noria, a los pies del árbol de Navidad o frente al nuevo vídeo mapping de la plaza Stanislas: ¡es la hora de seis semanas de magia en la ciudad!

Gourmets de todo tipo, ¡este es su lugar! Ocho chalets gestionados por la asociación Le grenier de Callot están reservados exclusivamente a los placeres de la mesa y otras delicias gastronómicas; para comer en ellos o para llevar, en modo tentempié o como festín, con el añadido de eventos de fin de semana centrados en los productos locales. Buen provecho

L’événement Le Hameau Gourmand de Saint-Nicolas Nancy a été mis à jour le 2025-11-18 par DESTINATION NANCY