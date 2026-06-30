Le Hameau, temple du rugby palois RDV à l’entrée du stade du Hameau Pau
Le Hameau, temple du rugby palois RDV à l’entrée du stade du Hameau Pau mercredi 15 juillet 2026.
Pau
Le Hameau, temple du rugby palois
RDV à l’entrée du stade du Hameau Boulevard de l’Aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Au cœur du quartier du Hameau, plongez dans l’histoire d’un site emblématique où le sport est roi depuis plus d’un siècle. Des entraînements militaires d’hier au stade mythique de la Section paloise, découvrez les coulisses d’un lieu chargé de passion et de légendes du rugby. .
RDV à l’entrée du stade du Hameau Boulevard de l’Aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Le Hameau, temple du rugby palois
L’événement Le Hameau, temple du rugby palois Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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