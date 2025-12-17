Le handicap, et si on en parlait ? Conférence- rencontre avec Cécile Cantilzoglou Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Le handicap, et si on en parlait ? Conférence- rencontre avec Cécile Cantilzoglou

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Atteinte de maladie chronique, handicapée moteur et alors ?

Cécile Cantilzoglou vit avec le handicap et cette réalité façonne son quotidien. Malgré les difficultés, Cécile a compris que la vie ne s’arrête pas avec un diagnostic.

Elle change. Elle se transforme. Et nous aussi…

Gratuit, ouvert à tous. .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English :

L’événement Le handicap, et si on en parlait ? Conférence- rencontre avec Cécile Cantilzoglou Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)