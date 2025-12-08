Le Handicap invisible Chabris

Le Handicap invisible

Exposition Le Handicap invisible

Présentation de l’exposition le handicap invisible , on ne sait jamais les combats que les gens traversent, soyons un peu de douceur sur leur chemin…le Lundi 08 Décembre 2025 à 15h30 à la Médiathèque et qui sera exposée jusqu’au 16 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture de la Médiathèque . .

The Invisible Handicap exhibition

