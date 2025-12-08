Le Handicap invisible Chabris
Le Handicap invisible Chabris lundi 8 décembre 2025.
Le Handicap invisible
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 15:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-08
Exposition Le Handicap invisible
Présentation de l’exposition le handicap invisible , on ne sait jamais les combats que les gens traversent, soyons un peu de douceur sur leur chemin…le Lundi 08 Décembre 2025 à 15h30 à la Médiathèque et qui sera exposée jusqu’au 16 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture de la Médiathèque . .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
English :
The Invisible Handicap exhibition
L’événement Le Handicap invisible Chabris a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Chabris Pays de Bazelle