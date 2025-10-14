Le handicap invisible comprendre et agir face aux troubles cognitifs La Commanderie, Dole Dole

Le handicap invisible comprendre et agir face aux troubles cognitifs La Commanderie, Dole Dole mardi 14 octobre 2025.

Le handicap invisible comprendre et agir face aux troubles cognitifs

La Commanderie, Dole 2 Rue d'Azans Dole Jura

Début : 2025-10-14 09:00:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

Colloque régional à Dole l’AFTC mobilisée pour faire entendre la réalité des personnes en situation de handicap invisible.

Le mardi 14 octobre 2025, l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) de Bourgogne Franche-Comté organise un colloque régional à La Commanderie de Dole, de 9h00 à 16h00.

Cet événement est un temps fort de sensibilisation et d’information, à destination des professionnels, des familles et du grand public, autour des enjeux liés au handicap notamment invisible.

Un handicap invisible, aux conséquences bien réelles

80% des handicaps ne se voient pas. C’est souvent une réalité à rappeler pour inciter à une meilleure compréhension et une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société.

En effet et si certaines atteintes sont immédiatement identifiables, d’autres, en revanche, restent invisibles à l’œil nu. Il en va ainsi des troubles cognitifs, comportementaux ou psychoaffectifs, qui altèrent durablement les capacités de mémoire, de concentration, d’organisation, de communication ou encore de gestion des émotions.

Souvent méconnues et encore insuffisamment prises en compte, ces problématiques invisibles peuvent engendrer une perte d’autonomie, perturber les relations sociales et professionnelles, et provoquer un isolement progressif. Les conséquences sont lourdes, tant pour les personnes concernées que pour leurs familles, qui doivent composer au quotidien avec un handicap difficilement reconnu, aux répercussions multiples et durables.

Une journée structurée autour de témoignages et de réflexion

La matinée sera consacrée à des témoignages de personnes concernées et de familles, ainsi qu’à des interventions de professionnels engagés dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs.

Un cocktail déjeunatoire, offert sur place à l’issue de la matinée, permettra de prolonger les échanges dans un cadre convivial.

L’après-midi se poursuivra avec une table ronde, réunissant divers intervenants du secteur médical, social et associatif, autour de la thématique « Favoriser l’accompagnement, l’insertion sociale et professionnelle des personnes atteintes de handicap invisible quels leviers, quelles collaborations ? »

L’objectif est clair favoriser une meilleure compréhension des troubles cognitifs et faire émerger des pistes concrètes pour améliorer l’accompagnement et la reconnaissance de ce handicap invisible. .

La Commanderie, Dole 2 Rue d'Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 98 66 contact@aftc-bfc.fr

