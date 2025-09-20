Le Hangar Y, entre histoire et renouveau Domaine national de Meudon : bassin de chalais et hangar Y Meudon

réservation obligatoire par mail ar@urban-act.com

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Hangar Y, premier hangar à dirigeables au monde, a été construit en 1878 pour l’Exposition universelle. Après des décennies d’abandon, il renaît aujourd’hui en tant que lieu culturel majeur du Grand Paris.

Urban Act en collaboration avec son équipe, a orchestré la réhabilitation du site, en mettant en valeur la perspective historique dessinée par Le Nôtre et en réaménageant le parc du bassin de Chalais. Le projet a permis de restaurer un patrimoine culturel, écologique et paysager, en intégrant des cheminements doux, des espaces de détente et des installations artistiques.

Cette visite guidée vous invite à découvrir les coulisses de cette transformation, à comprendre les choix architecturaux et paysagers, et à apprécier la manière dont le passé et le présent s’entrelacent pour offrir un lieu unique, ouvert à tous.

Maitrise d’ouvrage – Art Explora, Culture et patrimoine et Vinci Immobilier

Réhabilitation du Hangar Y – Data Architectes

Paysagiste (conseil) : Christian Fournet,

Restaurants, ateliers et parc – Urban Act

Le bassin hexagonal de Chalais se situe dans la partie sud de la grande perspective du Château Vieux (XVIIe siècle) de Meudon. Ancien hall de l'exposition universelle de 1878 au Champs de Mars à Paris en charpenterie métallique, le hangar Y a été remonté à Chalais-Meudon en 1879 pour servir de hangar à ballons et à dirigeables dans ce lieu, à l'époque « Établissement Central de l'Aérostation Militaire ».

Visite commentée du Hangar Y

