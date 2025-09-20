Le Hangar Y, joyau du patrimoine Hangar Y Meudon

Le Hangar Y, joyau du patrimoine 20 et 21 septembre Hangar Y Hauts-de-Seine

Places limitées à 20 personnes par visite

(Re)découvrez un joyau du patrimoine industriel, construit pour l’exposition universelle de 1878 par Henri de Dion, professeur de Gustave Eiffel !

Lieu de fabrication des premiers ballons dirigeables, puis musée de l’Air et de l’Espace pendant près d’un demi-siècle, le Hangar Y a été un témoin de l’histoire. Il a notamment accueilli le premier vol de dirigeable en circuit fermé en 1884. Il est aujourd’hui le plus vieux hangar à ballons dirigeables au monde.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y [{« type »: « link », « value »: « https://hangar-y.com/evenement/journees-du-patrimoine-2025/ »}] Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Visite commentée

