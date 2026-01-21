Le harcèlement à l’école Médiathèque l’Echappée Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Réservations au 0240044892 Adulte

Le gendarme adjudant Thomas Gilet évoquera les outils pour repérer et prévenir tous types de harcèlement. Quels sont les signes ? Dans quel cas parler de harcèlement ou de mal-être ? Comment aider la victime à mettre des mots sur les faits ? Comment aider le harceleur à prendre conscience de ses actes, et éviter toute récidive ? Quels risques encourent les harceleurs ?

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840



