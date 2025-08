Concert – R.M.F.C Le Hasard Ludique Paris

Concert – R.M.F.C Le Hasard Ludique Paris mercredi 27 août 2025.

R.M.F.C (Rock Music Fan Club) est le projet garage/post-punk de Buz Clatworthy, basé à Wollongong (Australie). Né en solo dans une chambre d’ado, R.M.F.C est rapidement devenu un groupe live mythique avec des titres entêtants et une compo ultra-efficace. Dans la veine d’Uranium Club ou The Coneheads, ils ont joué avec SNOOPER, VINTAGE CROP, RESEARCH REACTOR CORP, GEE TEE, EXEK, TUBE ALLOYS… toute la scène garage qu’on adore ! Ils ont aussi fait la première partie de OSEES et TY SEGALL

R.M.F.C ont choisi le Hasard Ludique pour leur toute première scène parisienne !

+ Knife Crime (1e partie)

Knife Crime est née entre Paris et banlieue lointaine approximativement en mai 2023. Le groupe se compose de deux amies : Romane, bassiste et écrivaine des poèmes sombres et romantiques, maître des parfums, chats, mix et mastering et Meera, guitariste et chanteuse.

Leur premier EP « The Grand Temptation » en mars 2024, qui est un merveilleux recueil de leurs conneries, de leurs blagues mais aussi de l’amour qu’elles se portent.

Concert du groupe R.M.F.C (Rock Music Fan Club) le mercredi 27 août à 20H au Hasard Ludique !

Le mercredi 27 août 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

