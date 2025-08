Concert – BLP KOSHER Le Hasard Ludique Paris

Concert – BLP KOSHER Le Hasard Ludique Paris mercredi 3 septembre 2025.

Super ! et le Hasard Ludique présentent… BLP Kosher en concert le mercredi 3 septembre !

Le musicien de hip-hop et de trap BLP KOSHER vient de Floride, aux États-Unis. Il s’est fait un nom dans la scène rap underground grâce à un style à la fois passionné et brut. Sa musique se caractérise par des beats lourds et des paroles sombres et introspectives, qui abordent souvent des thèmes tels que la souffrance, la ténacité et la rédemption.

Les amateurs du genre, qui apprécient sa volonté de repousser les limites de ce qui est considéré comme « normal » dans le hip-hop et le trap, portent un intérêt particulier à BLP KOSHER en raison de son style singulier. Il est également reconnu pour ses performances scéniques percutantes, souvent qualifiées d’expériences cathartiques et bouleversantes.

Avec chaque nouveau projet, BLP KOSHER repousse ses propres limites créatives en explorant de nouvelles idées et sonorités. Son travail témoigne du pouvoir du hip-hop et du trap à rassembler, inspirer et élever les individus, quelle que soit leur origine.

Concert de BLP Kosher le mercredi 3 septembre à 20H au Hasard Ludique !

Le mercredi 03 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

