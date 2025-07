Concert – Miira Le Hasard Ludique Paris

Concert – Miira Le Hasard Ludique Paris jeudi 4 septembre 2025.

Miira, c’est l’histoire d’une femme qui résiste en se connectant à son héritage franco-brésilien.

Sa musique organique s’épanouit dans un environnement pourtant hostile : la mégalopole moderne. C’est en transcendant les frontières et le temps, à travers des chansons sans âge, qu’elle cherche à rassembler et à faire naître des instants collectifs, entre rituel sacré et fête païenne.

Après un premier EP introspectif, XX99, MiiRA, avec Cores, souhaite s’ouvrir à l’autre. Ce disque explore la connexion, la célébration à travers la fête et l’abandon dans le jeu de la séduction. Cores, qui signifie “couleurs” en portugais, représente cette ouverture aux rencontres et aux hasards de la vie, une invitation à se laisser porter par l’inattendu.

Cores est une invitation à ouvrir les yeux, à laisser entrer la lumière et les couleurs des autres.

Concert de Miira le jeudi 4 septembre à 20H au Hasard Ludique !

Le jeudi 04 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

https://www.lehasardludique.paris/concert/2025-06-05/miira +33981986755 flavie.pezzetta@lehasardludique.fr