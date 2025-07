Concert – Black Market Karma + 33 Dogs (1e partie) Le Hasard Ludique Paris

Concert – Black Market Karma + 33 Dogs (1e partie) Le Hasard Ludique Paris vendredi 5 septembre 2025.

Black Market Karma est un groupe néo-psychédélique originaire du Royaume-Uni. Leur son est dense et coloré, ancré dans la guitare et la pop des années 60, enrichi de couches de psychédélisme des années 90, de sonorités saturées et de grooves nonchalants. Ils ont intégré des éléments de folk, de blues, d’électronica Lo-Fi, de rythmes influencés par le hip-hop et de musique traditionnelle indienne.

Ils ont sorti un nouvel album intitulé Mellowmaker en 2025 sur le label Fuzz Club Records.

+ 33 Dogs (1e partie)

Les 33 Dogs ne sont pas 33 mais 7.

La meute s’est formée fin 2020 rassemblant plusieurs sacs à puces venant des alentours de Rambouillet et de Chartres. Les 33 chiens prennent leurs racines de différents groupes et genre, en particulier les Brian Jonestown Massacre et Dandy Warhols, pionniers de la « Néo Psychedelia » mais également d’autres groupes plus orientés garage (Black Rebel Motorcycle Club, Ty Segall) ou surf rock (Allah Las, Mystic Braves). Mais la meute préfère définir sa musique comme du « Rog » contraction de « Rock » et « Dog.

Après un EP, Dog-Y-style, en 2023, un album en 2024, Sons Of Sam, le groupe prépare la sortie de son nouvel album, Hounds, Part I, prévu pour automne 2025.

Concert de Concert – Black Market Karma + 33 Dogs (1e partie) le vendredi 5 septembre à 20H au Hasard Ludique !

Le vendredi 05 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes. Jusqu’à 192 ans.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

