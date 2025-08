Hors-Sol | free open air Le Hasard Ludique Paris

Hors-Sol | free open air Le Hasard Ludique Paris samedi 6 septembre 2025.

Mais non, c’est déjà le dernier open air de la saison ?! Et oui, mais Le Hasard Ludique met les petits plats dans les grands avec une carte blanche aux collectifs HORS-SOL (pour régaler vos oreilles) & Corps libres (pour vous émerveiller et vous faire danser), pour un dernier moment de légèreté entre musique, danse et liberté avant la rentrée !

Derrière les platines retrouvez Forest, Pandoux et Tamada pour des sets hors-sol entre house, techno, acid, dub, bass music & trance ! Cette parenthèse festive et de communion sera accompagnée de performances de danse uniques, inspirées de la culture club, et interprétées par les artistes Yvonne Smink, Salem, Pingo Speed et Farid Ayelem Rahmouni de la compagnie Georges Lakdhar dans le cadre de leur événement Corps Libres.

La température monte, dansons ! Libérons nos corps une dernière fois avant la rentrée !

Dj sets HORS-SOL :

Forest

Jolly b2b Lastvuska

Pandoux

Tamada

‍♀️ Performances & installation par Corps libres :

Corps Libre revient sur notre open air de rentrée avec des performances audacieuses qui prendront la forme d’happenings hybrides.

Flying pole par Salem

Pole dance par Yvone Smink

Flying pole par Farid Ayelem Rahmouni

Performance de crochet par Pingo Speed

Dernier Open Air de la saison ! Le samedi 6 septembre de 12H à 21H30 au Hasard Ludique.

Le samedi 06 septembre 2025

de 12h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T15:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T12:00:00+02:00_2025-09-06T21:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/soir%C3%A9e/2025-07-15/hors-sol-free-open-air +33981986755 https://fb.me/e/2ZzF4exmD https://fb.me/e/2ZzF4exmD