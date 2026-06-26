Le Haut-Fer de Mandray en fête Basse Mandray Mandray dimanche 5 juillet 2026.

Mandray

Le Haut-Fer de Mandray en fête

Basse Mandray 80 Route de la scierie Mandray Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Marché artisanal et paysan, jeux pour tous et animation autour de l’eau, source de vie et l’énergie avec l’Association Etc Terra et Saulcy en vert. Concert, repas et buvette sur place.Tout public

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Basse Mandray 80 Route de la scierie Mandray 88650 Vosges Grand Est +33 7 67 42 87 52 contact@hautfer.fr

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English :

Artisan and farmer’s market, games for everyone, and activities centered on water, the source of life and energy with the Etc Terra Association and Saulcy en Vert. Concert, food, and refreshments available on site.

L’événement Le Haut-Fer de Mandray en fête Mandray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES