Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte Le havre de paix Le Vieux-Bourg

Le Vieux-Bourg

Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte

Le havre de paix 3 Lieu-dit Keramel Le Vieux-Bourg Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Porte ouverte pour l’association le havre de paix de Kéramel au Vieux-Bourg. Plein d’activités sont prévues a cette occasion buvette, restauration sur place, tombola, pêche à la ligne et bien plus encore. .

Le havre de paix 3 Lieu-dit Keramel Le Vieux-Bourg 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 73 32 89

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English :

L’événement Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte Le Vieux-Bourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme