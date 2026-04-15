Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte Le havre de paix Le Vieux-Bourg
Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte Le havre de paix Le Vieux-Bourg samedi 2 mai 2026.
Le Vieux-Bourg
Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte
Le havre de paix 3 Lieu-dit Keramel Le Vieux-Bourg Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Porte ouverte pour l’association le havre de paix de Kéramel au Vieux-Bourg. Plein d’activités sont prévues a cette occasion buvette, restauration sur place, tombola, pêche à la ligne et bien plus encore. .
Le havre de paix 3 Lieu-dit Keramel Le Vieux-Bourg 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 73 32 89
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English :
L’événement Le havre de paix de Kéramel Porte ouverte Le Vieux-Bourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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