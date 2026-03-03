Le Hédas

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Il peut être vu comme simple ravin, comme frontières aux deux quartiers (St Martin et St Jacques) mais le Hédas mérite une attention toute particulière dans l’histoire de Pau.

On évoquera les coupe-gorges, les bourreaux, les industries polluantes, les réfugiés républicains, les résistants et les lavandières. Nous évoquerons salubrité du passé et tiers lieu culturel du présent.

je rends l’invisible visible grâce à des documents inédits projetés

pensez à bien vous couvrir… le Hédas peut être un vrai courant d’air

lecture d’extraits du livre la cote des Malfaisants de Celou Aras

durée de la visite 2 heures .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

English : Le Hédas

