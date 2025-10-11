Le Hédraou Journée portes ouvertes Trestrignel Perros-Guirec

Le Hédraou Journée portes ouvertes Trestrignel Perros-Guirec samedi 11 octobre 2025.

Le Hédraou Journée portes ouvertes

Trestrignel 44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Gratuit et ouvert à tout public

Buvette et petite restauration sur place .

Trestrignel 44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 26 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Hédraou Journée portes ouvertes Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec