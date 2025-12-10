Le Hérisson de Noël Quais de l’Aumance Hérisson
Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Dans le cadre de l’Incroyable Noël de Hérisson, la compagnie du Grand Large vous donne rendez-vous le 28 décembre à 15h à l’Espace Jacques Gaulme de Hérisson, pour un conte musical et familial Le Hérisson de Noël .
Prix libre à l’entrée.
Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 84 24 10
English :
As part of Hérisson’s Incroyable Noël, the Compagnie du Grand Large invites you to join them on December 28 at 3pm at Espace Jacques Gaulme in Hérisson, for a musical family tale entitled Le Hérisson de Noël (The Hedgehog of Christmas).
Free admission.
