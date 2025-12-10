Le Hérisson de Noël Quais de l’Aumance Hérisson

Le Hérisson de Noël

Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Dans le cadre de l’Incroyable Noël de Hérisson, la compagnie du Grand Large vous donne rendez-vous le 28 décembre à 15h à l’Espace Jacques Gaulme de Hérisson, pour un conte musical et familial Le Hérisson de Noël .

Prix libre à l’entrée.

.

Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 84 24 10

English :

As part of Hérisson’s Incroyable Noël, the Compagnie du Grand Large invites you to join them on December 28 at 3pm at Espace Jacques Gaulme in Hérisson, for a musical family tale entitled Le Hérisson de Noël (The Hedgehog of Christmas).

Free admission.

L’événement Le Hérisson de Noël Hérisson a été mis à jour le 2025-12-08 par Montluçon Tourisme