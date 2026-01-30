Le hérisson météo Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Le hérisson météo

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Le hérisson, ce mammifère omnivore aussi mignon que piquant est avant tout une espèce protégée !

Nous vous proposons une activité créative et ludique pour en savoir plus sur ce petit animal qui vit dans nos forêts et nos jardins. Venez créer le vôtre en utilisant des éléments naturels !

Animé par la Direction de l’Environnement.

4/6 ans. .

