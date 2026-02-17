Le Héron de Guernica SALLE ANDRÉ DURAND Épineuil
Le Héron de Guernica SALLE ANDRÉ DURAND Épineuil vendredi 6 mars 2026.
Le Héron de Guernica
SALLE ANDRÉ DURAND Route de la Poterne Épineuil Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 22:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Lecture -Spectacle au bord du jeu. .
SALLE ANDRÉ DURAND Route de la Poterne Épineuil 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Héron de Guernica Épineuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)