Le héron de Guernica La Ferté-Loupière samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes La Ferté-Loupière Yonne

2025-11-15 18:30:00

2025-11-15 20:30:00

2025-11-15

Lecture-spectacle du « Héron de Guernica » d’Antoine Choplin. Comment l’artiste s’empare-t-il du monde ? Comment rendre compte de la réalité, que ce soit celle d’un héron ou d’une guerre terrible ? Une tentative de réponse à l’horreur qui nous submerge, de mettre en mots ce que l’artiste tente de capter de la vie dans sa beauté, son jaillissement, la fulgurance de l’instant… Le geste du peintre est là sur scène. Quelques notes de guitare s’égrènent au-dessus des voix… .

Salle des fêtes La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

