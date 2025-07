Le heste dou pioc Saint-Lon-les-Mines

Le heste dou pioc Saint-Lon-les-Mines mercredi 6 août 2025.

Le heste dou pioc

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Venez savourer du délicieux poulet grillé lors de la fête du pioc dans une ambiance chaleureuse et amicale. Dès 19h, le Foyer Saint-Lonnais vous donne rendez-vous pour cette nouvelle édition sous les chapiteaux installés à côté de la salle des associations. Formules sur place (20€ adultes -7€ enfants de 7 à 10 ans gratuit pour les moins de 7 ans) ou à emporter (15€). Sur inscription avant le 28 juillet. Nombre de places limité. .

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 45 16 62

English : Le heste dou pioc

Come and enjoy delicious grilled chicken at the pioc festival in a warm and friendly atmosphere. From 7pm, the Foyer Saint-Lonnais invites you to join them for this new edition. Formulas on site or to take away. Registration required.

German : Le heste dou pioc

Genießen Sie beim Pioc-Fest köstliches Grillhähnchen in einer warmen und freundschaftlichen Atmosphäre. Ab 19 Uhr lädt Sie das Foyer Saint-Lonnais zu dieser neuen Ausgabe ein. Formeln vor Ort oder zum Mitnehmen. Auf Anmeldung.

Italiano :

Venite a gustare un delizioso pollo alla griglia alla festa del pioc in un’atmosfera calda e amichevole. Dalle 19.00, il Foyer Saint-Lonnais vi invita a partecipare a questa nuova edizione. Formule sul posto o da portare via. Registrazione obbligatoria.

Espanol : Le heste dou pioc

Venga a degustar un delicioso pollo a la brasa en el festival del pioc en un ambiente cálido y acogedor. A partir de las 19.00 h, el Foyer Saint-Lonnais le invita a participar en esta nueva edición. Fórmulas in situ o para llevar. Inscripción obligatoria.

