Le HOM à la page !

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Dimanche 29 Mars de 10h00-17h00, c’est la 2ème édition du Salon du livre. Rendez-vous à la Salle Blincow, il y aura des auteurs avec des dédicaces, une exposition des travaux réalisés par des écoles de Thury-Harcourt et Condé en Normandie !

Entrée libre Tombola- Vente de crêpes et boissons !

Le Dimanche 29 Mars de 10h00-17h00, c’est la 2ème édition du Salon du livre. Rendez-vous à la Salle Blincow, il y aura des auteurs avec des dédicaces, une exposition des travaux réalisés par des écoles de Thury-Harcourt et Condé en Normandie !

Entrée libre Tombola- Vente de crêpes et boissons ! .

Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie associationpatrimoineetculture@gmail.com

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English : Le HOM à la page !

On Sunday 29 March from 10am to 5pm, the 2nd edition of the Salon du livre will be held. Come and meet us at the Salle Blincow, where there will be authors signing their books and an exhibition of works by schools from Thury-Harcourt and Condé en Normandie!

Free admission: Tombola Pancakes an…

L’événement Le HOM à la page ! Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Suisse Normande