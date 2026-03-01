Le HOM à la page ! Thury-Harcourt-le-Hom
Le HOM à la page ! Thury-Harcourt-le-Hom dimanche 29 mars 2026.
Le HOM à la page !
Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Dimanche 29 Mars de 10h00-17h00, c’est la 2ème édition du Salon du livre. Rendez-vous à la Salle Blincow, il y aura des auteurs avec des dédicaces, une exposition des travaux réalisés par des écoles de Thury-Harcourt et Condé en Normandie !
Entrée libre Tombola- Vente de crêpes et boissons !
Le Dimanche 29 Mars de 10h00-17h00, c’est la 2ème édition du Salon du livre. Rendez-vous à la Salle Blincow, il y aura des auteurs avec des dédicaces, une exposition des travaux réalisés par des écoles de Thury-Harcourt et Condé en Normandie !
Entrée libre Tombola- Vente de crêpes et boissons ! .
Place du Général de Gaulle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie associationpatrimoineetculture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le HOM à la page !
On Sunday 29 March from 10am to 5pm, the 2nd edition of the Salon du livre will be held. Come and meet us at the Salle Blincow, where there will be authors signing their books and an exhibition of works by schools from Thury-Harcourt and Condé en Normandie!
Free admission: Tombola Pancakes an…
L’événement Le HOM à la page ! Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Suisse Normande
Prochains événements à THURY-HARCOURT-LE-HOM (Calvados)
- Après-Midi jeux de société Thury-Harcourt-le-Hom — 28 mars 2026
- Soirée Tartiflette et Repas Dansant Thury-Harcourt-le-Hom — 28 mars 2026
- Talents d’Ici Visites d’entreprises en Cingal–Suisse Normande- Suisse Normande Succulentes Thury-Harcourt-le-Hom — 1 avril 2026
- Marche Nordique Thury-Harcourt-le-Hom — 8 avril 2026
- Concert Costel Nitescu Quartet (jazz manouche) Saison culturelle OMAC Salle Robert Métairie Thury-Harcourt-le-Hom — 9 avril 2026