Le Horla Compiègne

Le Horla Compiègne jeudi 6 novembre 2025.

Le Horla

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-11-06 20:00:00

2025-11-06

Auteur Guy de Maupassant

Genre Seul en scène

La santé mentale au cœur du chef-d’œuvre de Maupassant !

Un homme, raisonnable et sérieux, voit son quotidien progressivement bouleversé par des phénomènes incompréhensibles. En proie aux doutes et aux hallucinations, il nous entraîne dans les abîmes de son âme à travers son journal intime. Il se dit poursuivi par une créature invisible, Le Horla, dont il ne sait si elle est réelle ou le résultat d’un trouble psychiatrique.

Nous assistons à la descente aux enfers de ce personnage avec une intensité dramatique et un suspense haletant.

Une nouvelle de Maupassant d’une actualité saisissante!

Sur scène, le comédien explore le thème de la santé mentale, Grande cause nationale 2025 et nous fait réfléchir à la frontière ténue qui existe entre l'étrange et la folie.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

