Le Horla – de Guy de Maupassant A La Folie Théâtre Paris

Un chef d’œuvre de

Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations,

hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec

ses interrogations et ses démons.

Prix : Nomination Cyrano 2022

: Meilleure mise en scène

En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?

Du jeudi 13 novembre 2025 au dimanche 01 février 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 19h30

jeudi

de 19h30 à 21h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025

payant

Tarifs :

Plein : 26€

Réduit : 20€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-01T20:30:00+01:00

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=376 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/