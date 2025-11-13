Le Horla – de Guy de Maupassant A La Folie Théâtre Paris
Le Horla – de Guy de Maupassant A La Folie Théâtre Paris jeudi 13 novembre 2025.
Un chef d’œuvre de
Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations,
hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec
ses interrogations et ses démons.
Prix : Nomination Cyrano 2022
: Meilleure mise en scène
En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?
Du jeudi 13 novembre 2025 au dimanche 01 février 2026 :
samedi, dimanche
de 18h00 à 19h30
jeudi
de 19h30 à 21h00
Fermé le jeudi 01 janvier 2026
Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025
payant
Tarifs :
Plein : 26€
Réduit : 20€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-13T20:30:00+01:00
fin : 2026-02-01T20:30:00+01:00
A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=376 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/