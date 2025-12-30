LE HORLA – LE HORLA – DE MAUPASSANT A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

LE HORLA – LE HORLA – DE MAUPASSANT Début : 2026-01-31 à 18:00. Tarif : – euros.

En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.Durée : 90 minAge : Tout public à partir de 12 ansPrix : Nomination Cyrano 2022 : Meilleure mise en scènePresse :Quinzaines Littéraires : « Les apparitions du Horla sont rendues mystérieuses et effrayantes par un jeu de lumières et de sons très étudiés… Le cortège de symptômes est admirablement incarné par Guillaume Blanchard… »Sueurs Froides : « Tout concourt à faire frissonner le public… le public, tout comme les critiques, sont conquis…. Les longs applaudissements qui accompagnent le salut des comédiens en témoignent. »Place to be : « J’ai beaucoup aimé cette adaptation efficace, respectueuse du style de Maupassant et vraiment pensée pour le théâtre et l’expérience du spectateur qui y assiste. »Cultur’Elles : « Pendant tout le spectacle on est emporté dans un tourbillon mêlant folie et réalité… Et bien sûr l’interprétation incroyable de Guillaume Blanchard qui nous emporte littéralement. »La Grande Parade : « Une parfaite réussite. »Le Bon Plan Parisien : « Cette pièce est un incontournable ! »Lamuse : « Mettre en image cette chronique de la folie est un pari osé et gagné ! »

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75