Le Horla Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Le Horla

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12 21:40:00

Date(s) :

2027-02-12

THÉÂTRE – MUSIQUE – MAGIE

Avec Jonas Coutancier et Solène Comsa

Le Horla décrit, tel un journal intime, les angoisses et les doutes d’un homme en proie à de terribles cauchemars. Folie ou créature fantastique invisible ?

Durée : 1h10 – dès 12 ans .

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr

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English : Le Horla

L’événement Le Horla Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme