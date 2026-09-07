Le Horla Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
vendredi 12 février 2027 · Notre-Dame-de-Gravenchon · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Le Horla
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12 21:40:00
Date(s) :
2027-02-12
THÉÂTRE – MUSIQUE – MAGIE
Avec Jonas Coutancier et Solène Comsa
Le Horla décrit, tel un journal intime, les angoisses et les doutes d’un homme en proie à de terribles cauchemars. Folie ou créature fantastique invisible ?
Durée : 1h10 – dès 12 ans .
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr
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English : Le Horla
L’événement Le Horla Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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