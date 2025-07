Le hors les murs du Festival des Aventuriers Salle culturelle Breuil-Magné

Le hors les murs du Festival des Aventuriers Salle culturelle Breuil-Magné jeudi 9 octobre 2025.

Le hors les murs du Festival des Aventuriers

Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09 23:50:00

Date(s) :

2025-10-09

Visionnage de deux films d’aventure.

.

Salle culturelle 7 rue du stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 08 54 maraize@sfr.fr

English : Outside the walls of the Festival des Aventuriers

Viewing of two adventure films.

German : Das Außerhalb der Mauern des Festivals der Abenteurer

Anschauen von zwei Abenteuerfilmen.

Italiano : Le hors les murs du Festival des Aventuriers

Visione di due film d’avventura.

Espanol : Le hors les murs du Festival des Aventuriers

Visionado de dos películas de aventuras.

L’événement Le hors les murs du Festival des Aventuriers Breuil-Magné a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan