Le Hors les murs du festival des Aventuriers Salle Culturelle Breuil-Magné

Informations pratiques

Breuil-Magné

Le Hors les murs du festival des Aventuriers

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Comme les années précedentes, le Festival des Aventuriers propose un Hors les murs avec 2 aventuriers.

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Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 50 45 maraize@sfr.fr

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English : The ‘Hors les murs’ programme at the Festival des Aventuriers

As in previous years, the Festival des Aventuriers is organising an ‘Hors les murs’ event featuring two adventurers.

L’événement Le Hors les murs du festival des Aventuriers Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan