Le Hors les murs du festival des Aventuriers Salle Culturelle Breuil-Magné
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Culturelle · Breuil-Magné
Informations pratiques
Breuil-Magné
Le Hors les murs du festival des Aventuriers
Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Comme les années précedentes, le Festival des Aventuriers propose un Hors les murs avec 2 aventuriers.
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Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 50 45 maraize@sfr.fr
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English : The ‘Hors les murs’ programme at the Festival des Aventuriers
As in previous years, the Festival des Aventuriers is organising an ‘Hors les murs’ event featuring two adventurers.
L’événement Le Hors les murs du festival des Aventuriers Breuil-Magné a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan