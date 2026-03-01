Le JAPON, L’île de Kyushu et le Bushido Présenté par Ludovic Tac Cholet

Le JAPON, L’île de Kyushu et le Bushido Présenté par Ludovic Tac

Tarif : 8.7 – 8.7 – 11 EUR

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

CONNAISSANCE DU MONDE

​A l’écran, un film et sur scène, l’auteur pour présenter son film.

Le JAPON est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale, et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine.

Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud.

De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï. .

Arcades Rougé CGR Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 56 59 99 l.granier@connaissancedumonde.eu

