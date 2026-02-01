Le Japon s’invite à la Bibliothèque Bibliothèque Charny Orée de Puisaye

Le Japon s’invite à la Bibliothèque

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

2026-02-18 2026-02-20

Dans le cadre du prix SaYonne’ara, le Japon s’invite à la bibliothèque municipale pendant les vacances de février.Réservation conseillée

• Mercredi 18 février à 10h30 Temps des Histoires avec lectures de Kamishibaï, petit théâtre de papier japonais, suivies d’une activité manuelle sur la thématique (gratuit à partir de 4 ans).

• Vendredi 20 février de 15h à 18h Après-midi jeux de société autour du Japon et de l’univers asiatique avec goûter offert. Vous pouvez venir et partir à l’heure que vous voulez dans ce créneau ! (Tout public à partir de 4 ans) .

Bibliothèque 8 Grande Rue Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@ccop.fr

