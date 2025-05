Le Japon s’invite à Sautron – 15 ans du club de Wa-Jutsu de Sautron – Salle Omnisport Bellatrix Sautron, 8 juin 2025 10:00, Sautron.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 10:00 – 18:30

Gratuit : non Entrée libre Tout public

A l’occasion de ses 15 ans, le club de Wa-Jutsu de Sautron vous invite le dimanche 8 juin 2025 aux portes ouvertes « Le Japon s’invite à Sautron » : Artisanat d’art japonais, démonstrations d’arts martiaux traditionnels, animation par des tambours japonais. Restauration de cuisine japonais.Food-truck « my gyoza » de Nantes.

Salle Omnisport Bellatrix Sautron 44880

06 98 00 99 80