Le Japonisme de Van Gogh à Monet place Richelieu Saujon

Informations pratiques

Saujon

Le Japonisme de Van Gogh à Monet

place Richelieu Salle Richelieu Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence diaporama présentée par Michèle Coca, artiste-peintre le samedi 26 septembre à 15h.

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place Richelieu Salle Richelieu Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

Slide show presentation by Michèle Coca, painter, on Saturday, September 26, at 3:00 p.m.

L’événement Le Japonisme de Van Gogh à Monet Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon