Le Japonisme de Van Gogh à Monet place Richelieu Saujon
samedi 26 septembre 2026 · place Richelieu · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Le Japonisme de Van Gogh à Monet
place Richelieu Salle Richelieu Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Conférence diaporama présentée par Michèle Coca, artiste-peintre le samedi 26 septembre à 15h.
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place Richelieu Salle Richelieu Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
Slide show presentation by Michèle Coca, painter, on Saturday, September 26, at 3:00 p.m.
L’événement Le Japonisme de Van Gogh à Monet Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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